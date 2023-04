Dê atenção aos artistas de rua e vendedores ambulantes, eles estão se esforçando para sobreviver

Share on Email

Ao nosso redor todos os dias são centenas de olhares, sentimentos e visões de pessoas diferentes, exatamente porque ninguém é igual a ninguém.

E neste mundo de diversidades nos deparamos com cenas que, muitas vezes, pela correria diária nem percebemos. Ou que ignoramos ou criticamos.

Nas esquinas, nos semáfaros, de uns tempos para cá la estão eles ou elas fazendo algum tipo de malabares para ganhar a vida.

O conhecido professor Marcel Camargo, colunista do site fãs da psicanálise, postou algo que nos remete a pensar sobre essas pessoas.

_ Dê gorjeta ao povo do malabares nos semáfaros, compre uma trufa do vendedor na rua, sorria para quem se dirige a você. Eles estão se esforçando. Incentive as pessoas em suas lutas para sobreviver e continuar.

Aqui em Alegrete, além do povo do semáfaro, temos os vendedores de pães, salgados e doces que circulam com todo este calor na tenativa de vender seus produtos e ganhar a vida.

Marcel Camargo -Graduado em Letras e Mestre em “História, Filosofia e Educação” pela Unicamp/SP, atua como Supervisor de Ensino e como Professor Universitário e de Educação Básica. É colunista do site Fãs da Psicanálise.