Alegretense está desaparecida em Santa Maria

De acordo com o filho Nataniel, a última informação é de que ela saiu na madrugada, de casa, e ainda não retornou.

“Minha mãe está desaparecida em Santa Maria, nós somos de Alegrete, mas ela está em Santa Maria para ajudar a cuidar a Mãe dela (minha avó) que está no hospital” escreveu Vitória.



Ainda conforme os filhos, Janete está com problemas de saúde (depressão), e eles não estão conseguindo encontrá-la, assim como, todos os contatos estão sem sucesso.

Marciano, da Retro, teve uma despedida comovente da família e amigos



A última mensagem dela no whatsapp foi as 3h de hoje. Ela estava na casa do irmão, junto de outros irmãos e pessoas da família. O endereço fica próximo ao bairro Tancredo Neves.



“Já fizemos todo o tipo de ligação para postos de saúde entre outros. Já realizamos contato com as autoridades locais, mas gostaria de pedir ajuda a vocês se viram ela, ou se puderem compartilhar a publicação para que nos ajudem a encontra-la. Todo tipo de ajuda é bem vinda, e agradeço de coração” – destacam os familiares.



TELEFONES PARA CONTATO

55 99999 2496 ELIO (marido)

55 99624 1685 Nataniel (Filho)

55 99137 2690 William (Filho)

55 99218 9265 Jean (Sobrinho)