Avança revitalização das quadras de areia do Parque Nehyta Ramos

A limpeza do espaço que vão abrigar duas quadras de areia no Parque Nehyta Ramos foi concluída. A ideia é construir ali em tamanhos oficiais quadras para jogos de beach soccer e hand beach.

Conforme informação da secretária de educação cultural esporte e lazer Angela Viero, o espaço passará por uma transformação e num trabalho conjunto com o CMEL e parceiros viabilizarem a revitalização do espaço para prática de esportes.

A segunda fase, com a movimentação da terra para retirada das gramas e regularizar a areia está em fase final. Também haverá a colocação dos postes nas laterais e nos fundos da quadra, para logo em seguida ser colocadas as redes de proteção.

Além do hand beach e beach soccer, o vôlei de praia e futevôlei poderão usufruir do espaço. A futura quadra de beach soccer (Futebol de Areia), no Parque Neyta Ramos, popularmente conhecido como Carramanchão terá as medidas oficiais.

Concluída essa fase de recolocação de areia na quadra acontecerá uma competição de pênaltis para o público adulto, sênior nos naipes masculino e feminino.

No mês de outubro, Alegrete entra na rota do beach soccer com a etapa da Copa Gaúcha, serão três dias do melhor da modalidade.