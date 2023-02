Alegretense julga classificatória do Freio de Ouro em Córdoba, Argentina

Share on Email

O Freio de Ouro é uma competição que movimenta a economia e emprega milhares de pessoas envolvidas com os cavalos. É a prova brasileira mais significativa e seleciona, através de notas, os melhores exemplares de cavalos e éguas da raça crioula.

Essa primeira etapa que ocorre até este dia 11, ou seja, este sábado, tem como um dos jurados o alegretense Ricardo de Freitas Labrêa, proprietário da cabanha Curupá.

A classificatória ao Freio de Ouro 2023 acontece em Jesus Maria, na Província de Córdoba, e também conta com os jurados: Carlos Cattani, Telmo Raimundi Ferreira e Santiago Miguens (Fêmeas) e Rodrigo Diaz de Vivar e Santos Miguens (Machos).

A segunda Classificatória Internacional será realizada em Prado, no Uruguai, entre os dias 12 e 14 de maio de 2023.

O que é Freio de Ouro?

Freio de Ouro é a principal prova envolvendo cavalos crioulos do mundo. A competição ocorre anualmente na cidade de Esteio, no Rio Grande do Sul, durante a feira agropecuária Expointer.

Durante as provas do Freio de Ouro, portanto, o conjunto de animal e ginete é avaliado conforme sua performance na pista, assim como a morfologia dos animais.

Um dos principais objetivos da prova é unir beleza da raça e funcionalidade. Por isso, a competição promove provas que simulam o trabalho do cavalo em sua rotina no campo. Além de bonito, então, a égua ou cavalo também devem ser fortes, resistentes e ágeis.