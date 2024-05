Artistas de Alegrete se unem no AjudArte em apoio aos atingidos pela enchente no Estado

Artistas de Alegrete se unem para realizar um show solidário pelos atingidos pela enchente no Estado O espetáculo AjudArte -cultura e solidariedade será realizado no dia 15 , às 19h 30min no Centro Cultural AdãoOrtiz Houayeki. Quinze grupos confirmaram presença, entres artistas do sertanejo, nativista, samba, MPBe Coral de Alegrete.

A entrada neste show solidário é a doção de água ou qulauer alimento não perecível, agasalhos e cobertas, já que o frio chegou ao Estado em uma situação de calamidade em muitas regiões.

Confira quem vai participar deste espetáculo, na próxima quarta feira(15):

-Gui Mendes

-Victor Lobins

-Dinho e Jonivan

-Caio Barbosa( Colmeia Iraímas);

-Elles Dois

=-Grupo de Teatro;

Filipe Coelho;

Os Chacreiros;

-Aline Costiti

Nelson Mendes

Marcio Daurte e Bateria do Por do Sol;

Associação Coral de Alegrete.

O evento com acessibilidade em libras terá transmissão ao vivo via Facebook e YouTube