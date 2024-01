Alegretense Matteus Amaral é o novo líder do BBB 24

A prova teve início quando os participantes foram desafiados a tocar na tela do telefone e ele ficou com número 20 no aplicativo Kwai. Nessa etapa inicial, Matteus foi contemplado com um vídeo Kwai. Contudo, foi na segunda etapa que sua performance se destacou ainda mais.

O lado solidário do BBB Matteus em campanhas comunitárias, revela amigo

Com 65 pontos acumulados, Matteus Amaral assumiu a liderança de forma incontestável. Desta forma, ao lado de Giovana Pitel( e Alane (8), ele enfrentou a concorrência com destreza, mantendo o foco na coleta de Kwai Golds, a moeda virtual do aplicativo. No desfecho da prova, Matteus se consagrou ao reunir o maior número dessas preciosas moedas, com total de 16, garantindo sua posição como líder do BBB 24.