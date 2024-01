O lado solidário do BBB Matteus em campanhas comunitárias, revela amigo

Há quatro anos, eles iniciaram uma campanha de Natal que ganhou força, especialmente durante os desafios impostos pela pandemia.

Weslei Ratz, colaborador e parceiro nas iniciativas de Matteus, compartilhou com a reportagem do PAT a importância de divulgar o trabalho voluntário e sensibilizar a comunidade sobre a necessidade de apoio. Ratz, que também é ativo nas redes sociais, ressaltou que ambos, Matteus e ele próprio, encontraram inspiração mútua em suas atividades on-line. Eles sempre tiveram apoio de outras pessoas, empresas e outros.

“Eu sou meio blogueiro, fala sorrindo, e Matteus sempre foi muito participativo, auxiliando muitas pessoas. Nas campanhas de arrecadação, ele também se prontificava e buscar doações para beneficiar crianças”, destacou Weslei. Nos dois primeiros anos, as ações se estenderam por diferentes localidades, enquanto nos últimos dois anos, o foco foi mais direcionado ao bairro Nova Brasília.

As iniciativas beneficiaram mais de 300 crianças em diversos bairros, incluindo Getúlio Vargas, Saint Pastous, Airton Senna e Nova Brasília, neste último Natal. Weslei enfatizou que a mãe, Luciane, e o irmão de Matteus também sempre estiveram envolvidos nas ações, fortalecendo o comprometimento da família Amaral com a comunidade.

“A arrecadação começava comigo e Matteus, mas depois outras pessoas se juntavam para auxiliar. Em um ano, contamos com o apoio da então Miss Alegrete, Andreza, no ano de 2020”, relembrou, destacando também as parcerias para amplificar o impacto positivo das campanhas.

Ao falar sobre a participação de Matteus no BBB24, Weslei enfatizou que a dedicação do alegretense às ações sociais é uma característica intrínseca a sua personalidade. “Ele se doava para as ações sociais. É importante que as pessoas compreendam esse lado humano do Matteus, que vai além das telas da televisão”, concluiu Weslei Ratz, ressaltando a importância de reconhecer e valorizar as iniciativas de voluntariado que contribuem para o bem-estar da comunidade alegretense.