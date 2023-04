Alegretense morre em grave acidente em Mato Grosso do Sul

Com o impacto, o motorista da caminhonete, de 64 anos, ficou preso às ferragens, não resistiu aos ferimentos, e morreu no local. Ele foi identificado – segundo informações da PRF e portal Nova News – como Getúlio Jaques Guglielmi, natural de Alegrete. De acordo com o jornalista Márcio Rogério, os policiais rodoviários federais pontuaram que apenas a Perícia poderá apontar as causas do acidente. Os veículos colidiram frontalmente e estaria chovendo forte na rodovia.

O condutor da carreta sofreu escoriações e foi socorrido no local. Ainda não há informações se haverá o translado do corpo ou sobre as últimas homenagens a serem prestadas.



Imagens: Cabo Fonseca e Soldado Militão do 3ºSGBM/Ind.