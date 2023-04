Mutirão para retirar fios de internet e telefonia, sem uso, continua em maio

O prefeito Márcio Amaral e o vice-prefeito Jesse Trindade entregaram certificados às empresas que participaram desta etapa, bem como aos parceiros RGE, Sirtec e Procon. Também foi definida a continuação deste projeto de sucesso, tendo nova etapa no dia 17 de maio.

Previsão de pancadas para esta terça, e frio para o restante da semana

O objetivo da ação é promover a limpeza visual da cidade e trazer mais segurança à população, com a retirada dos cabos e fios de internet inativos e o mapeamento de pontos críticos visando solucionar uma das principais demandas e reivindicações da cidade.

A primeira etapa contou com as empresas TcheNet, Rede Conesul, Inove Telecom, Fronteira Internet e Interneith, apoiadoras da iniciativa, que é baseada no projeto de lei do vereador João Leivas (MDB).