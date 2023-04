Uruguaianense está desaparecido em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A situação, conforme Eduardo Cordeiro, que entrou em contato com o PAT, é preocupante, já que o amigo não tem familiares e é a primeira vez que está na cidade, além disso, não há pistas sobre o seu paradeiro. O alegretense pede a ajuda de todos que puderem auxiliar com informações sobre o amigo desaparecido.

Leia Mais: Égua de Alegrete vence Titãs da Velocidade e Porto Alegre leva o GP Abertura da Temporada

Ele está muito preocupado, pois não consegue mais contato com Bruno que, até onde sabe, conseguiu chegar em Alegrete, no início desta tarde(18). Ele foi até o bairro Restinga onde Eduardo reside, mas como não conseguiu contato, uma vizinha chegou a emprestar um casaco e o uruguaianense saiu do endereço – essa foi a última informação. A preocupação de Eduardo é compreensível, pois seu amigo parece ter se perdido na cidade e não há ideia sobre seu paradeiro. Qualquer informação poderá ser repassada para Brigada Militar ou 55 99942-9559.