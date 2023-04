Prefeitura vai aos bairros ouvir moradores sobre demandas das comunidades

O programa “Prefeitura nos bairros” continua suas atividades e neste dia 19, estará na Cohab Restinga e no Grupo Nativista Ibirapuitã, das 8h às 13h, com a presença do prefeito Márcio Amaral, do vice-prefeito Jesse Trindade e os secretários municipais.

A iniciativa consiste em ouvir direto os moradores de bairros. Nesta descentralização dos serviços da administração municipal a comunidade dos bairros pode solicitar pedidos de serviços e a Prefeitura realiza obras de manutenção e reparos.

• A Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social disponibilizará equipes do Cadastro Único, do PETI, do projeto Família Acolhedora, do CRAS Leste, do Criança Feliz, do Conselho Tutelar e do Acessuas, bem como a Campanha do Agasalho;

• A Secretaria de Finanças disponibilizará consultas ao IPTU, da dívida ativa e do cadastro imobiliário;

• A Secretaria de Meio Ambiente estará realizando a Coleta de Resíduos Eletrônicos.

• A Secretaria de Saúde marca presença com sua equipe, através da van do Serviço de Atendimento Especializado (SAE), verificando a pressão arterial, HGT e realizando testes rápidos (HIV, Sífilis, hepatite B e C), com o ônibus itinerante, disponibilizando atendimento médico e odontológico, e com o setor de epidemiologia, responsáveis pela vacina da gripe (H1N1). A equipe do Samu Mental, de redução de danos e da Vigilância Sanitária.

• A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural dará orientações sobre plantio, realizará encomendas de mudas frutíferas e oferecerá uma equipe de arborização para realizar podas.

• A Secretaria de Infraestrutura será representada pelos setores de Bueiros, Construção, Iluminação, Limpeza Pública e de Patrolamento e Encascalhamento de Ruas. Já a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo marca presença através do Procon, do Balcão do Empreendedor (MEI), além de tratar de microfinanças.

• As Secretarias de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, de Administração e de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania também irão comparecer a fim de apresentar seus projetos e esclarecer dúvidas junto à população.