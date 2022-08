Alegretense, Prenda Juvenil da 4ª RT visita escola na Vila Nova

Na última segunda-feira (22), a alegretense Jéssica Teles da Silva 1ª Prenda Juvenil da 4ª RT, visitou a Escola de Ensino Fundamental Osvaldo Dorneles no bairro Vila Nova.

A visita no turno da manhã foi a primeira atividade do projeto “MTG e a Comunidade Escolar”, da qual Jéssica representa a 4ª RT como 1ª Prenda Juvenil eleita em junho deste deste ano na cidade de Uruguaiana, onde representou o CTG Vaqueanos da Fronteira.

Jéssica quando venceu a escolha na cidade de Uruguaiana

A alegretense visitou o educandário e falou sobre o tema anual do MTG “Centenário de Lilian Argentina – O Universo do Folclore”, contando sobre as Lendas do Rio Grande do Sul.

A manhã foi repleta de folclore e aprendizados na Escola Estadual de Ensino Fundamental Osvaldo Dornelles, onde a 1ª Prenda Juvenil da 4ª Região Tradicionalista teve uma ótima recepção e acolhida dos alunos, professores e comunidade.

“Nosso agradecimento à equipe diretiva, professores e aos alunos. A manhã foi muito proveitosa, gratidão a todos.” salienta Jéssica.

A guria se prepara agora para concorrer no ano que vem, maio de 2023, ao certame estadual entre prendas.

Fotos: 4ª Região Tradicionalista