Alegretense que vive em Londres voltou, em plena catástrofe, e ajudou os desabrigados como voluntário

A história do alegretense, Wagner Trindade seria apenas uma visita a família depois de oito anos morando em Londres, na Inglaterra, se não estivéssemos passando pela maior calamidade de todos os tempos.

Wagner no Flamenguinho de Alegrete

O guri de família humilde, do bairro Nossa Senhora Aparecida, na Zona Leste de Alegrete, depois de jogar no Flamenguinho num Efipan, aos 13 anos, passou a reescrever uma nova página de sua vida ao passar por equipes em Minas Gerais ( Cruzeiro), São Paulo, Mato Grosso, Goiás e Alagoas. Querendo mais foi para a Europa e há oitos desbrava a capital da Inglaterra. Lá jogou no AEK Londn e St Panteleimon FC.

Com um grande desafio de aprender inglês, conta rindo que aprendeu na “marra” para ser quase um cidadão britânico, em 2025, quando completar nove anos na terra da Rainha.

Wagner jamais esperava que sua vinda ao Brasil para rever amigos e visitar a família, em Alegrete, fosse marcada pela solidariedade que uniu milhares de gaúchos. – Eu cheguei bem no início da catástrofe quando aqui estava na enchente e dai fui ajudar, junto com o grupo do ex BBB Matteus a distribuir marmitas aos desabrigados do bairros Macedo, Santo Antônio e São João. – Esse trabalho foi mais uma grande jogada em minha trajetória de vida”, atesta.

En Londres o alegretense trabalha, agora, na Alfa Esportes -agência de atletas e diz que tem parcerias com clubes brasileiros e aqui em Alegrete. -Mesmo não estando mais nos gramados, minha paixão por futebol continua viva e agora descobrindo talentos, cita.

Ele diz gostar de viver em Londres e salaienta que lá tudo e mais rígido. Mesmo tendo muitos Pubs em cada região da capital, os moradores tem muita educação e respeitam bens públicos e as pessoas. Aos 34 anos, comenta que tem vontade de voltar ao Brasil pela família e amigos, mas por enquanto vai permanecer na Europa onde já está estabelecido profissionalmente.

Aqui com primo Batista, que treina o Flamenguinho de Alegrete, pretende ajudar a desenvolver projetos para o futebol que é a paixão da gurizada.