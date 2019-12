Alegretense quer um presente de Natal; encontrar a mãe biológica

Alegretense que reside em Porto Alegre há mais de 50 anos, faz um apelo para encontrar sua mãe biológica ou familiares em Alegrete.

Maria Aparecida Bernardes está com 50, ela entrou em contato com a redação do PAT para pedir ajuda aos conterrâneos e tentar localizar familiares, principalmente a mãe. De acordo com Maria, ela nasceu no dia 31 de Julho de 1965 na Santa Casa. Logo depois do parto teria sido encaminhada para uma creche, onde uma freira a recebeu para que ficasse no local até a adoção. Depois, os pais adotivos ficaram sabendo de uma menina neste lar e ela foi adotada, muito bebê, com meses de vida. Quando estava com dois anos, o pai que era ferroviário mudou-se para Porto Alegre, com toda família, além de Maria o casal tinha mais filhos. Desde então, todos permaneceram na Capital e constituíram suas famílias.

Maria ressalta que sempre soube da verdade que era filha adotada e, no fundo, sentia curiosidade em conhecer a mãe biológica. Com a morte dos pais adotivos, este desejo tornou-se ainda mais forte e, neste final de ano, ela decidiu que iria novamente tentar localizar familiares.

” Fico me perguntando se minha mãe biológica ainda está viva, se tenho irmãos, como eles são, tenho um desejo enorme de conhecê-los” – comentou.

Para facilitar, a alegretense entrou em contato com a Defensoria pública de em porto Alegre e conseguiu o nome de duas mulheres que tiveram filhos naquele dia(menina), uma se chama Irene Machado Ferreira( parto cesárea) e a outra Dorali Gomes ( parto normal). Com esses nomes, a esperança de que algum familiar ou a própria mãe a encontre é imensa.

Maria é casada, tem filhos e netos. Ela destacou que esse período do ano, também, remete muito mais ao afeto, nostalgias e à família. A alegretense acredita que terá uma resposta, para que possa preencher essa lacuna em sua vida. Ainda, afirmou, que sempre teve todo amor do mundo dos pais adotivos e tem uma relação maravilhosa com os irmãos, mas se tiver o privilégio de conhecer esse outro lado ficará imensamente feliz.

Quem tiver qualquer informação que possa auxiliar a alegretense a encontrar a mãe ou familiares pode entrar em contato através do número 51 – 98534-0321

Flaviane Antolini Favero