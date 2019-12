Bombeiros doam presentes e confraternizam com crianças da Equoterapia

Na última semana, Bombeiros Militares do 2º Pelotão de Bombeiros de Alegrete promoveram uma tarde mais que especial para crianças do Centro De Equoterapia.

Esta ação que aconteceu devido à parceria com os Bombeiros. O grupo apadrinhou cartinhas com pedidos de presentes de Natal ao Papai Noel, sendo incrementados com uma visita dos militares, além de uma linda integração com as crianças. Eles tiveram a oportunidade de ver o caminhão de perto, além de outras atividades desenvolvidas com a entrega dos presentes.

Para os Bombeiros este gesto é muito mais do que concretizar um desejo através de um presente, é ver e sentir a alegria da crianças, receber todo carinho e gratidão, eles são muito verdadeiros e esse sentimento vai muito além de qualquer valor financeiro. Saímos do local, com as energias recarregadas, nós é que ficamos gratos pela oportunidade de fazer parte deste momento especial para eles. É emocionante, uma alegria indescritível” destacaram.

Sargento Ramos disse que, ao saber da necessidade de apadrinhamento, o grupo se reuniu e fez uma campanha interna, cada Bombeiro contribuiu e as 22 crianças receberam seus presentes.

Muito mais que salvar vidas, combater incêndios entre tantas outras atividades exercidas pelos Bombeiros, eles também, são os heróis de farda para crianças, adolescentes e adultos. Não há uma idade específica para reconhecer o trabalho realizado por eles. Em Alegrete, os Bombeiros são sempre enaltecidos pela comunidade devido ao diferencial em cada atendimento.

Flaviane Antolini Favero