Encontro esclarece dúvidas sobre Estágio Probatório

O primeiro encontro para esclarecimento sobre estágio probatório promovido pela Comissão Especial de Avaliação de Desempenho no Estágio Probatório – CEADEP, foi realizado no último dia 5, no Salão Azul do Centro Administrativo Municipal.

Com o objetivo de esclarecer como funciona a avaliação de estágio probatórios, foram debatidos temas como: O que é o Estágio Probatório, suspensões, permissões e vedações durante o período de Estágio, critérios de avaliação de desempenho e estabilidade no serviço público.

O encontro contou com a presença de servidores nomeados em 2019, e que portanto estão em avaliação de estágio, e também com servidores que exercem posição de avaliadores dos estagiários.

A CEADEP considera esse tipo de evento como essencial para ambientar os novos funcionários no seu papel como agentes públicos, além de deixá-los cientes de seus direitos e deveres.

DPCOM