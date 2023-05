Alegretense recebe Prêmio de Excelência em Pesquisa da Universidade da Flórida

Em dois anos como pós-doutorando e professor assistente de teriogenologia na Ross University School of Veterinary Medicine (Ross Vet), o alegretense Lorenzo Segabinazzi, DVM, MS, PhD, foi co-autor de 22 manuscritos, colaborou em 21 projetos de pesquisa e trouxe 30 alunos para sua pesquisa em andamento como assistentes e voluntários.

Por essas conquistas e muito mais ao longo de sua carreira de 10 anos como veterinário, o Dr. Segabinazzi recebeu o Prêmio Anual de Excelência em Pesquisa do Centro Ross Vet para Pesquisa Integrativa de Mamíferos.

Anualmente, cada um dos quatro centros de pesquisa no campus da Ross Vet concede a um de seus colegas o Prêmio de Excelência em Pesquisa. Os quatro prêmios representam contribuições excepcionais para a pesquisa veterinária realizada na Ross Vet e ao longo das respectivas carreiras dos premiados.

“Sou muito grato pelo reconhecimento de minha pesquisa”, destacou o Dr. alegretense Leonardo Segabinazzi. “Sempre estive empenhado em descobrir e resolver problemas no campo da teriogenologia, por isso é muito bom ver que meu trabalho pode ajudar outros pesquisadores e profissionais.”, explicou.

O Dr. Segabinazzi ingressou pela primeira vez na comunidade Ross Vet com pós-doutorado em 2021 e integrou o corpo docente após a conclusão de sua bolsa. O alegretense desenvolve pesquisas contínuas estudando a reprodução de muares sob a supervisão de Robert Gilbert, BVSc, MMEDVET, DACT, FRCVS e Hilari French, DVM, PhD, DACT, DABVP, ambos professores de teriogenologia, um campo especializado relacionado à reprodução animal.

Seu primeiro estudo abordou achados clínicos uterinos, taxa de fertilidade, migração de leucócitos e níveis de proteína COX-2 no tecido endometrial de éguas susceptíveis tratadas com plasma rico em plaquetas antes e após a IA e foi publicado no Journal of Theriogenology, selecionado para edição nacional brasileira, Entre prêmios de pesquisa e escolhido como um dos principais estudos práticos em reprodução na convenção da American Association of Equine Practitioners (AAEP) de 2017. Outro estudo desenvolvido durante seu doutorado foi a Aplicação do Misoprostol como Tratamento de Infertilidade Inexplicada em Éguas – ganhou as mesmas honras na Convenção AAEP 2018.

Após a conclusão de seu mestrado, o Dr. Segabinazzi mudou-se para os Estados Unidos para trabalhar em um centro de reprodução em Ada, Oklahoma, onde supervisionou a produção de quase 200 embriões anualmente durante seus três anos lá. O programa de doutorado da Universidade Estadual Paulista no qual se inscreveu foi concluído em parceria com a University of Illinois Urbana-Champaign, onde continuou trabalhando com endometrite, transferência de embriões, projetos de sêmen e terapia celular em cavalos e muares. Enquanto estava na Universidade de Illinois, se envolveu em vários laboratórios práticos de alunos e projetos em andamento, o que aprimorou sua experiência de ensino e revigorou uma paixão de longa data pela sala de aula.

O interesse de Leonardo Segabinazzi pela teriogenologia remonta à sua infância em Alegrete. “Eu cresci trabalhando na fazenda de gado e cavalos da minha família. Na juventude, aprendi a montar e treinar cavalos, o que despertou meu interesse em seguir a carreira veterinária. Quando eu estava no colégio, me credenciei para inseminação em vacas e trabalhei com veterinários em protocolos de inseminação artificial em tempo fixo em bovinos. Depois que comecei a faculdade de veterinária, meu interesse pela reprodução animal só aumentou.” recorda o alegretense.

Leonardo foi aluno da Escola Vida, estudou no Raimundo Carvalho, concluiu o 2º Grau e fez o técnico agrícola do IFFar, na época Escola Agrotécnica de Alegrete. Ele cursou o programa DVM da Universidade Federal de Pelotas e começou a trabalhar como Veterinário de Coudelaria logo depois. Sua formação acadêmica continuou no programa de Biotecnologia da Reprodução Animal da Universidade Estadual Paulista para seu mestrado e doutorado. Durante sua formação de mestre, o Dr. Segabinazzi trabalhou com endometrite e transferência de embriões em éguas.

Hoje o filho do casal Rita e Roberto Segabinazzi, é professor titular na Ross University da Flórida e trabalha no campos da Universidade em Saint Kitts, no Caribe e possui trabalhos apresentados em congressos nos EUA, Itália, Inglaterra e Brasil.

Em Alegrete, os pais bastante orgulhosos da conquista do filho parabenizaram Lorenzo, e destacaram que ele merece muito este reconhecimento, por ser extremamente dedicado, persistente e estudioso.

Fotos: reprodução