Policial militar do 20º BPM morre em acidente de trânsito na freeway

No final da noite de sábado (20), um trágico acidente ceifou a vida do policial militar Adriano Ricardo Bastian, de 33 anos. O incidente ocorreu por volta das 22h50, na altura do km 68 da BR-290, na Freeway, em Gravataí. As circunstâncias que levaram ao acidente estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o policial, que estava sozinho, perdeu o controle do veículo que conduzia, um Astra vermelho, enquanto trafegava no sentido Litoral-Capital. O carro capotou diversas vezes causando sua morte.

Apesar da ausência de indícios de envolvimento de outro veículo no acidente, as autoridades responsáveis irão realizar uma investigação minuciosa para determinar as causas exatas do ocorrido. A PRF ressaltou que as circunstâncias que levaram à perda de controle do veículo ainda não foram esclarecidas.

O acidente causou interrupção parcial do trânsito na região, afetando a rodovia durante a madrugada. No entanto, por volta das 4h deste domingo (21), as vias foram liberadas e o fluxo de veículos restabelecido.

O velório tem previsão de começar às 18h, no Cemitério Jardim da Paz, na Capital.