Por essa os garis não esperavam

Ontem, dia 16, comemorou-se o Dia do Gari, uma data importante para reconhecer e valorizar o trabalho desses profissionais que desempenham um papel fundamental na limpeza e na organização da cidade. O Portal Alegrete Tudo (PAT), realizou uma homenagem aos garis, como forma de destacar o trabalho que eles realizam.

No entanto, no final da tarde, o PAT recebeu o relato emocionante de uma mãe que reside no bairro Cidade Alta. Ela contou que sua filha, Sophia Dubal Bueno, de 8 anos, e seu filho, Lucas Dubal Bueno, de apenas 2 anos, têm uma grande admiração pelos garis que trabalham na região. Os dois irmãos demonstram afeição, carinho e respeito pelos servidores municipais, e fizeram um pedido especial à mãe: que ela comprasse algo que eles pudessem presenteá-los.

Comovida com o gesto dos filhos, Tandara Dubal, decidiu atender ao pedido e preparar uma surpresa para os garis. Acompanhada por Sophia e Lucas, ela providenciou um lanche especial para receber os profissionais que eles tanto admiram. Sanduíches, refrigerantes e um bolo foram entregues com muito carinho para acolher os garis e expressar a gratidão da família por seu trabalho árduo e dedicado.

Quando os servidores chegaram ao local, foram recebidos pela dupla de irmãos, Sophia e Lucas, que estavam radiantes de alegria. Os olhinhos brilhantes das crianças transbordavam de admiração e respeito pelos garis, que, independentemente das condições climáticas, estão sempre nas ruas, trabalhando incansavelmente para manter a cidade limpa e organizada.

Tandara, a mãe orgulhosa, observou o encontro com um sorriso. Ela comentou que a admiração de Sophia pelos garis é algo que ela carrega desde muito pequena, e que agora passou para o irmão mais novo. A iniciativa de presenteá-los com um lanche foi totalmente das crianças, sem qualquer influência ou pedido dos pais. Tandara expressou sua felicidade ao ver essa atitude genuína e espontânea dos filhos, pois mostra o quanto eles compreendem a importância do trabalho dos garis e a valorização que merecem.

Os servidores, por sua vez, ficaram extremamente gratificados com a surpresa preparada pela família Dubal Bueno. Receber esse gesto de carinho das crianças e encheu seus corações de alegria e motivação. Sentiram-se valorizados e compreendidos, sabendo que seu trabalho não passa despercebido.

A atitude de Sophia e Lucas Dubal Bueno, acompanhada do apoio e incentivo de sua mãe Tandara, serve de exemplo para todos. Ela nos lembra o quanto é significativo cultivar empatia, carinho e respeito por aqueles que realizam trabalhos essenciais para o bem-estar.