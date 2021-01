Brigada Militar e Fiscalização combateram as aglomerações no fim de semana

Compartilhe















Durante a madrugada de domingo, guarnições da Brigada Militar de Alegrete realizaram ações para dispersar aglomerações nas imediações do Parque Rui Ramos. Carros e pessoas foram abordados. Na Praça Getúlio Vargas também ocorreram ações para evitar aglomerações e alguns grupos foram desfeitos. Além das ações para dispersar as aglomerações, denúncias de som alto em um estabelecimento comercial, no centro, resultou na apreensão de caixa de som que estava em um Celta. No bar havia pessoas consumindo bebida alcoólica. Foi realizado registro policial.

Ainda durante o patrulhamento ostensivo, na madrugada, os policiais identificaram material abandonado na Praça General Osório. Cabos e máquinas de cartões de créditos foram apreendidas, não havia vítimas e a procedência do material que está no Quartel da BM.

Na noite de sábado, as guarnições participaram do fechamento de um estabelecimento comercial onde estava acontecendo um festa de casamento com cerca de 65 pessoas. Nesses últimos dias, os números são assustadores, mas as aglomerações e o descumprimento do Decreto são situações recorrentes. Os fiscais da Prefeitura com a Guarda Municipal receberam várias denúncias, eles também tiveram o apoio da Polícia Civil.

Mesmo com cinco óbitos em uma semana e mais de 800 casos ativos, pessoas estavam no Parque Rui Ramos, a grande maioria sem máscara. O que é preciso ter o entendimento é que a vacina ainda não está aqui, no Município e, quando isso acontecer há um grupo prioritário para ser imunizado, assim como, ainda não pode ser decretado o fim da pandemia. Os leitos UTI Covid, estão em colapso, há vários dias, na Santa Casa de Alegrete, ocorreram 100% da lotação e pacientes foram transferidos. Os profissionais na área da saúde estão exaustos. Falta pouco, mas é preciso que a população colabore para que não ocorram mais perdas em decorrência deste vírus pela inconsequência de alguns.