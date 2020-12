Mulheres acolhidas pela ONG Amoras recebem cestas com alimentos e livros

Compartilhe















Em tempos de pandemia, livros da biblioteca Mário Quintana alimentam a alma no projeto “cestas natalinas da Ong Amoras”.

A Biblioteca Pública Mário Quintana e o Centro Cultural de Alegrete Adão Ortiz Houayek efetuaram a doação de livros, incluindo de autores alegretenses como item das cestas natalinas que a Ong “Amoras” enviou, neste final de ano, a mulheres acolhidas através do projeto Pé de Amoras. Ao todo, foram doados 30 livros, incluindo autores alegretenses como Daniela Cunha, Maria Luiza Vargas Ramos e José Queiroga. Clássicos como Umberto Eco e peças do teatro grego compuseram os kits. Os livros doados que faziam parte da reserva técnica da Biblioteca Pública Municipal para ações de incentivo à leitura.

Para a representante da ONG Amoras, Evelise Leonardi, as cestas foram enviadas com o intuito de serem alimento e acolhimento também para a alma neste final de ano. E se é alimento para a alma, não poderia faltar um livro também, destaca a bibliotecária Aliriane Almeida.

A Biblioteca Pública desde o início da Pandemia, já enviou em torno de 200 livros também em cestas básicas com algumas parcerias incluindo a Secretaria de Assistência Social, grupo Corona do Bem. Também foram enviados livros para as mulheres que se encontram no Presídio Estadual de Alegrete, em parceria com o Clube de Leitura “Leia Mulheres”.

A Biblioteca Mário Quintana está fechada para o atendimento ao público desde abril, em virtude da pandemia, o envio de livros é uma das ações para seguir levando a leitura à comunidade alegretense. Quem deseja retirar livros na biblioteca ainda precisa esperar, pois não há data para reabertura. Enquanto isso, algumas melhorias no espaço interior das áreas infantil e adulta estão sendo feitas para recepcionar leitores quando tudo voltar à normalidade.

A distribuição de cestas natalinas da Ong Amoras faz parte do projeto Pé de Amoras: projeto para FLD (Fundação Luterana de Diaconia), que disponibilizou recursos para este período de Pandemia, mediante inscrição de projetos de organizações. As cestas foram entregues no último final de semana para 30 mulheres que fizeram boletins de ocorrência ou que sofreram violência física e que foram acolhidas pela ONG neste ano. As cestas tiveram incluídos diversos produtos de qualidade de colaboradas mulheres, incentivando a economia local, principalmente de empreendedoras mulheres como do espaço Iraimas, de Pâmela Moura, e Caseiras Despertar, de Rita Escobar.

Dpcom