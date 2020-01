Alegretense vai assinar seu primeiro contrato profissional com o Corinthians em junho

O sonho de quase todo guri de jogar futebol profissionalmente, está prestes a se realizar para o alegretense Mindinho Nunes Cardoso Filho.

Em agosto do ano passado o guri foi incorporado na categoria sub-16 do Corinthians Paulista. Terminou o ano entre os cinco melhores do paulista, jogou o Torneio Aldeia, Internacional Cup em Recife e em todos teve bom desempenho.

De contrato firmado com o Corinthians, Mindinho esteve em Alegrete curtindo as férias com a família. Visitou a redação do Portal Alegrete Tudo acompanhado de boa parte da família. Os pais, Cátia Saraiva e Ildemindo estão felizes da vida. Juntos acompanharam cada passo desde os primeiros toque na bola de Mindinho.

A assinatura do primeiro contrato de formação, só ocorreu depois de três dias de negociação. Mindinho estava sendo disputado pelo Corinthians e São Paulo, e acabou no Timão.

Em 2020 vai atuar no sub-17, uma categoria acima da sua. Completará 17 anos em junho e já está assegurado para o dia 16 de junho assinar o seu primeiro contrato como atleta profissional com o clube paulista.

O guri já levou a família para São Paulo. Dias de semana permanece no CT e aos finais de semana e dias de folga vai para casa dos pais. Na última quarta-feira (22), o alegretense aterrissou em São Paulo. Sobrinho do jogador Taiberson (Ex-Internacional), o guri da Vila Nova é cria da base da AJS, e se destacou em várias competições pelo time alegretense. De Alegrete, foi para o Novo Horizonte em Santa Maria, onde colheu títulos e seguiu como um dos destaques da equipe.

Entre o campo e as quadras, Mindinho conta que jogou em vários clubes das categorias de base do futsal gaúcho. Foi artilheiro e ala revelação no gaúcho sub-13, o guri se destacou mais ainda no Novo Horizonte. Aprovado no Inter, se revezou em viagens até a capital para avaliações no CT do Inter.

Em 2017, o Juventude pinçou o talento alegretense e levou o guri para Caxias do Sul. Em comum acordo com os pais o clube serrano abriu às portas para a família alegretense. Mindinho correspondeu em campo mais uma vez. Na sub-14, foi artilheiro e campeão gaúcho com o Juventude.

No ano de 2018, Mindinho defendeu o Juventude no 38º EFIPAN, confirmou seu talento para o futebol. O técnico Carlos Leiria, atual técnico sub-15 do Corinthians observava o garoto desde os 13 anos, foi o principal articulador na contratação corintiana. Ele requisitou ao time paulista a contratação do guri que em 2020, deve se destacar ainda mais em solo paulista. Júlio Cesar Santos Fotos: PAT e acervo pessoal