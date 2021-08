Alegretense vai jogar a Copa de Clubes pelo Wanderers do Uruguai

Share on Email

O alegretense Kessy Lennon, que pertence ao Desportivo Colinas equipe do futebol uruguaio, um dos destaques do Colina no último Riverão 2020, vai encarar outro desafio em 2021.

Ele foi cedido por empréstimo e vestirá, até o final do ano, a camiseta do Wanderers Juvenil, em Tacuarembó. O artilheiro Kessy vai por empréstimo do Desportivo Colina.

O Wanderers estará disputando a Copa de Clubes de OFI Divisional A. Para o alegretense será mais um desafio na carreira. “Sei do meu potencial e vou determinado a fazer o meu melhor. A competição é mais acirrada na Série A, mas estou pronto para ajudar o meu novo clube”, destacou Lennon.

Artilheiro nato, o alegretense teve uma temporada impressionante. Em 12 jogos, balançou a rede 12 vezes e ganhou a artilharia. Com o desempenho surgiram especulações quanto a sua permanência no Colinas. Algumas fontes dão conta que existiam três clubes sondando o jogador, um clube seria o representante de Montevideo.

Mas o Club Atlético Wanderers Juvenil foi fundado em 8 de maio de 1953, considerado uma das equipes mais tradicionais do Departamento de Taquarembó bateu o martelo. É lá que o atleta de Alegrete pretende repetir o sucesso feito no Deportivo Colina.