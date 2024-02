Casal de Alegrete cruza nove estados em uma jornada de 4500 km para levar seus gatos e cachorros

A decisão de mudar-se do município de Alegrete, no Rio Grande do Sul, para o estado do Piauí, de carro, pode ser vista como um desafio para muitos, porém para Juliana Severo e seu marido, Cauê Mendonça, essa escolha foi motivada pelo desejo de permanecer ao lado de seus sete animais de estimação.

Cauê, engenheiro eletricista especializado em energia eólica, encontrou uma oportunidade de trabalho na Bahia há dois anos. No entanto, as constantes viagens entre Alegrete e a Bahia tornaram-se desgastantes para o casal, levando-os a considerar uma mudança para ficarem juntos. Foi durante uma conversa que a ideia de mudar-se para o Piauí surgiu naturalmente entre eles.

Preocupados com o bem-estar de seus sete animais de estimação – três gatas, dois cachorros de grande porte e duas cachorrinhas de porte pequeno -, o casal optou por realizar a mudança de carro, utilizando seu veículo Sandero 2012/2013. Juliana, anteriormente professora de educação física numa academia local, dedicou-se à organização da mudança, renunciando ao emprego para focar nessa nova responsabilidade.

Todos os preparativos foram cuidadosamente planejados, incluindo as necessidades veterinárias dos animais. Com a assistência de sua veterinária de confiança, Amanda Belardony, os tutores dos pets providenciaram vacinas, vermífugos e atestados veterinários para garantir a saúde e segurança de seus companheiros peludos durante a viagem. Durante o percurso, a família fez paradas estratégicas e alugou casas pelo Airbnb para proporcionar o conforto necessário aos animais.

A adaptação deles à viagem foi notável. Enquanto umas das gatas demonstrou nervosismo, os cachorros surpreenderam pela tranquilidade e bom comportamento. Para Juliana, a presença de seus animais é essencial, uma vez que todos foram adotados e representam uma parte importante da família.

Agora estabelecidos em sua nova residência no Piauí após sete dias de viagem, 4500 km percorridos e nove estados visitados – RS, SC, PR, SP, RJ, ES, BA, PE e PI – Juliana e Cauê estão ansiosos para iniciar esse novo capítulo de suas vidas, fortalecidos pelo amor que compartilham não apenas entre si, mas também com seus preciosos animais de estimação.