Alegretense vence competição “Direito da Guerra” da Cruz Vermelha nos Estados Unidos

A alegretense Luiza Fernandes, filha do casal Nivea Fernandes e Paulo Rogério Kerber Fernandes, segue fazendo história mundo afora. Depois de brilhar na cidade de Minsk, capital da Bielorrússia em 2023, venceu outras duas competições em anos anteriores, como a Youth For Peace em Minsk, na Bielorrússia em 2019, e a Manuel Muñoz Borrero, no Equador, em 2022.

Dessa vez, conquistou a Clara Barton Competition, uma competição jurídica sobre Direito Internacional Humanitário – também conhecido como o “direito da guerra” – realizada pela Cruz Vermelha Americana. Ela ocorre totalmente em inglês.



Durante a competição, os participantes exploram a aplicação da lei por meio de estudos de caso de conflitos armados fictícios, interpretando diferentes papéis em um ambiente de simulação.

A alegretense Luiza e as companheiras de time Letícia Heinzmann e Ana Laura Giaretta, negociaram com grupos armados, visitaram prisioneiros, realizaram assessorias jurídicas, defenderam a posição de países em reuniões com a ONU e até mesmo participaram de uma simulação de programa de TV, tudo dentro do contexto do conflito armado fictício criado para a competição.



Os juízes também têm participação ativa nas rodadas, fazendo perguntas aos participantes e desafiando seu conhecimento na matéria.

A competição é composta por 4 rodadas preliminares, seguidas de quartas de final, semifinal e final. Nas rodadas preliminares, a equipe brasileira enfrentou diversas universidades e academias militares. Nas quartas de final, venceram a Academia da Aeronáutica dos Estados Unidos, três vezes campeã da competição em anos anteriores.

Já nas semifinais, o trio de Luiza superou a Academia do Exército americano em uma discussão sobre ataques cibernéticos e espaciais no contexto de guerra.

A final foi contra a Texas Tech University, vencedora da competição no ano anterior. Tendo que defender a legalidade de um ataque no conflito armado, as brasileiras sagraram-se campeãs da 11ª Clara Barton Competition.

Fotos: acervo pessoal