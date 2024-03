Emenda parlamentar vai viabilizar a construção de calçadas no Passo Novo

Uma emenda individual do Deputado Federal Sanderson, no valor de 100 mil reais, vai beneficiar a comunidade do Passo Novo .

Essa emenda, destinada ao Ministério da Fazenda, tem como objetivo o investimento direto no município será direcionada à construção de calçadas até a Escola Estadual de Ensino Fundamental Barros Cassal, localizada na Vila do Passo Novo. A informação foi confirmada pela assessoria do vereador Vagner Fan que recentemente se filiou ao PL

A disponibilização dos recursos ocorrerá por meio do sistema Transferegov, onde a administração municipal será responsável pelo aceite da emenda, alocação dos recursos, além de indicar a agência e conta bancária para o recebimento do montante. Uma vez efetuado esse processo, serão iniciados os trâmites para empenho e pagamento da emenda, permitindo assim a realização do procedimento licitatório e a execução do projeto.