‘Bruxo dos Potros’, hipnotizador de cavalos, vai mostrar suas habilidades neste domingo no Parque Dr. Lauro

No Rio Grande do Sul, no município de Alegrete, essa história ganha uma nova dimensão com a presença marcante de um homem simples, mas extraordinário em suas habilidades: Ronival Ferreira, também conhecido como o “Bruxo dos Potros”.

Natural do Paraná, Ronival encontrou sua verdadeira casa há quase uma década nas vastas planícies gaúchas. Seu nome se tornou sinônimo de uma relação única com os cavalos, uma conexão que ele cultivou desde tenra idade, mesmo sem o apoio paterno. Sua jornada rumo à maestria começou com uma simples revista, um vislumbre de um mundo onde a humanidade e os equinos se entrelaçam em harmonia. Desde então, sua devoção à raça crioula tornou-se inabalável.

Os rodeios foram seus primeiros palcos, onde ele montou e desafiou as próprias fronteiras. Mas foi em Santa Vitória do Palmar que sua vida tomou um novo rumo, onde uma família o acolheu e onde ele recebeu um nome que ecoaria pelas vastidões do sul: Bruxo dos Potros. Quando questionado sobre sua motivação, Ronival responde sem hesitação: é a fé que o move.

A fé é o motor que impulsiona Ronival. Um exemplo marcante disso foi sua promessa de percorrer mais de 3.600 quilômetros a cavalo, de Santa Vitória do Palmar até Aparecida do Norte, como forma de agradecimento pela cura milagrosa do filho de um amigo que lutava contra o câncer. Durante essa jornada de um ano, Ronival enfrentou desafios que testaram sua resiliência, desde dificuldades naturais até os impactos da pandemia de Covid-19.

Em sua viagem, Ronival fez muitas amizades e vivenciou momentos de superação, demonstrando uma profunda conexão com os animais que o acompanham em sua jornada. Um exemplo disso foi o cachorro que o salvou de um acidente durante a passagem pela Serra do Espigão, em Santa Catarina, e que recebeu o nome de “Valente” em reconhecimento à sua bravura.

A experiência de Ronival não se limita apenas às suas jornadas. Em seu livro “Da Fronteira à Padroeira, Mas Além para uma Missão”, lançado em 2023, ele compartilha suas vivências, destacando não apenas as dificuldades enfrentadas, mas também as alegrias e as lições aprendidas ao longo do caminho. Para Ronival, essa missão foi uma prova de que a verdadeira amizade, aliada à fé, pode superar qualquer obstáculo.

O adestrador Ronival Ferreira, mais conhecido como o “Bruxo dos Potros”, é reconhecido por sua habilidade incomum de se conectar profundamente com cavalos xucros, aqueles que desafiam os ginetes nos rodeios. Sem utilizar métodos violentos ou mesmo conhecendo previamente os animais, Ronival é capaz de hipnotizá-los de tal forma que se rendem aos seus comandos em poucos instantes.

O despertar de sua devoção pelos equinos aconteceu em 1998, ao ler uma reportagem na revista Globo Rural sobre um tordilho chamado Centauro do Sul, de propriedade de Vilson Souza. Desde então, sua referência sempre foi a raça crioula. Inicialmente, sua vida profissional foi marcada por trabalhos em rodeios e na construção de alambrados.

Atualmente, Ronival continua sua jornada, oferecendo sua expertise em diversas localidades, sempre buscando estabelecer uma conexão respeitosa e harmoniosa com os cavalos. Sua presença é aguardada com expectativa em eventos como a demonstração que realizará no Parque Dr. Lauro Dornelles neste domingo, onde certamente mais pessoas poderão testemunhar sua habilidade única de “hipnotizar” os cavalos xucros.

Fotos cedidas pelo entrevistado Bruxo dos Potros: Douglas Salgueiro

Vídeo:TV Galope