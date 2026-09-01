Alegretenses conquistam a Copa Primavera 2026 e ajudam Milan a levantar o sétimo título em Uruguaiana

A cidade de Alegrete esteve representada no topo do futebol regional. Os alegretenses Yago Dorneles, Guilherme Dorneles e Alexandre Rios foram campeões da Copa Primavera 2026, em Uruguaiana, defendendo as cores do Milan.

A conquista foi confirmada no último domingo (30), em uma final emocionante contra a equipe do Treze. Em uma partida equilibrada e de cinco gols, o Milan venceu por 3 a 2 e garantiu o título da competição.

O resultado marcou ainda uma conquista histórica para o clube uruguaianense. Em seus 20 anos de história, o Milan chegou ao sétimo título da Copa Primavera, consolidando-se como uma das principais equipes da competição.

Terceira final, terceiro título

Para os três jogadores de Alegrete, a conquista tem um significado ainda maior. Yago Dorneles, Guilherme Dorneles e Alexandre Rios participaram pela terceira vez de uma final com o Milan e, nas três oportunidades, saíram campeões.

A sequência de decisões vitoriosas transforma a participação dos alegretenses em um capítulo importante da história recente da equipe.

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Com a experiência adquirida ao longo das competições, os jogadores ajudaram o Milan a manter uma campanha de alto nível durante toda a Copa Primavera.

Milan teve a melhor defesa e o melhor ataque

Além do título, o Milan terminou a competição com outros dois importantes números coletivos: foi dono da melhor defesa e também do melhor ataque da Copa Primavera 2026.

O desempenho ofensivo e a consistência defensiva foram fundamentais para levar a equipe novamente à decisão e, posteriormente, superar o Treze na grande final. A vitória por 3 a 2 coroou uma campanha que combinou eficiência no ataque e solidez na defesa.

Festa pelo sétimo título

A conquista do domingo foi celebrada como mais um capítulo da trajetória do Milan. Ao completar sete títulos em duas décadas de história, o clube reforça sua tradição na Copa Primavera e amplia sua galeria de conquistas.

Para os alegretenses, o título também representa o reconhecimento ao trabalho desenvolvido fora de casa e à capacidade dos atletas de se destacarem em competições regionais.

Yago Dorneles, Guilherme Dorneles e Alexandre Rios agora somam três finais disputadas e três títulos conquistados pelo Milan, uma marca que demonstra a identificação dos jogadores com a equipe e a importância que passaram a ter nas campanhas vitoriosas do clube.

A vitória sobre o Treze por 3 a 2, diante de uma decisão equilibrada, encerrou a Copa Primavera 2026 com o Milan novamente no lugar mais alto do pódio — e com três alegretenses como protagonistas de mais uma conquista histórica.