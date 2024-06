Alegretenses participam da segunda etapa do Campeonato Gaúcho de Truco em Cacequi

O evento conta com a participação do trio Confraria Truqueiros do Baita Chão, que representa a cidade de Alegrete mais uma vez.

O campeonato é composto por seis etapas, com a primeira realizada em São Sepé no dia 13 de abril. As próximas etapas ocorrerão em Santiago, Santa Maria, Rosário do Sul e São Gabriel. No total, a competição distribuirá 50 mil reais em premiações.

Que frio que nada: truco na praça

O Campeonato Estadual de Truco reúne truqueiros e truqueiras de diversas regiões do Rio Grande do Sul. A primeira edição do evento visa proporcionar uma grande confraternização e competição entre os praticantes do truco. O encerramento está previsto para o dia 24 de novembro.