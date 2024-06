Sindicato dos Comerciários prepara proposta para o dissídio da categoria

O dissídio salarial nada mais é que um reajuste do salário para equipará-lo com o mercado e acompanhar a inflação, mantendo, assim, o poder de compra do trabalhador. O Sindicato dos Empregados no Comércio de Alegrete está aguardado a divulgação da inflação para apresentar uma proposta à mesa diretora do dissídio deste ano.

A presidente do Sindicato dos Comérciários, Elaine Muller, salientou que aguarda a divulgação dos índices que baseiam a categoria, que provavelmente seja exposto entre os dias, 3 e 4 de junho. Estamos aguardando esses dado para assim entrar com uma proposta mais concreta junto à classe, porém, a inflação deve girar em torno de 3% e 6%, disse a responsável.

O Sindicato preza pelo manutentenção dos direitos já adquiridos junto aos trabalhadores e visa novos acordos de benefícios aos servidores do comércio. A coordenadora fez questão de destacar que o Rio Grande do Sul vive uma situação de calamidade e com essas adversidades a economia fica comprometida com novos investimentos.

Complementou dizendo que a entidade está tentando solucionar alguns problemas envolvendo o Sindicato. Estamos organizando as metas e as perspectivas das empresas junto aos servidores, muitos colaboradores reclamam da pressão sobre o cumprimento de metas e com isso problemas acabam aparecendo nas mais diversas agremiações, completou.