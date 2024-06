Com efetivo maior, UPA conta com mais médicos para atender demanda da população

Share on Email

Na manhã da última sexta-feira, a reportagem do PAT entrevistou a Secretária de Saúde, Nidiele Benevides, que esclareceu alguns pontos em relação à Unidade de Pronto Atendimento de Alegrete (UPA).

A servidora pública fez questão de enfatizar que durante a semana a unidade tem um reforço de profissionais das 15h às 19h, já nos sábados, o período se estende das 15h às 21h. Todas ações são para melhor atender as demandas da população alegretense, para exemplificar isso, também colocamos uma farmácia móvel em frente à UPA das 8h às 12h de segunda a sexta.

Ainda salientou que a principal demanda da UPA são os problemas respiratórios e cardíacos. Estamos trabalhando com taxa de cerca de 220 atendimentos por dia. Durante a semana temos médicos de rotina, médicos de reforço e os 2 plantonistas de 12h que assumem das 19h às 07h do outro dia.

Além disso, Benevides reforçou que a população alegretense deve se vacinar para se prevenir de algumas doenças da época. “Se puder reforçar que as pessoas façam a vacina da influenza está disponível todas as salas de vacinas do Município de segunda a sexta das 8h às 12h e das 13h30 às 16h30, é de suma importância para que todos se vacinem”, destacou.