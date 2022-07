Alegretenses são convocados para Olimpíadas do Exército em São Paulo

Share on Email

O sargento Huellington Vinícius Dorneles Viana do 12º BE Cmb Bld, sagrou-se campeão na modalidade de futebol de campo em competição a nível da Brigada.

O desempenho do militar rendeu a convocação para seleção da 3ª Divisão do Exército. Além do sargento Vinicius, mais dois militares foram convocados por meio de uma seletiva da Brigada entre unidades militares de Uruguaiana, Alegrete e Quaraí.

Sgt Vinicius treina visando disputa nacional

Os sargentos Alexander Rodrigues Rios e Guilherme da Cruz Dorneles, ambos da 2ª Cia e Cmb Mec. Juntos o trio representou as unidades militares da Fronteira Oeste numa disputa do Comando Militar do Sul, acabaram vice-campeões.

Alegrete bem representada nas Olimpíadas militares em São Paulo

Através dessa competição, o CMS fez uma convocação dos melhores atletas para representar o Sul nas olimpíadas do exército brasileiro.

Os alegretenses já estão em Porto Alegre, treinando com a equipe que reúne os melhores dos três estados do sul, Santa Catarina Paraná e Rio Grande do Sul.

Entre os dias 9 e16 de julho, os atletas vão representar a Região Sul nas olimpíadas do Exército que acontece em São Paulo, nas cidades de Campinas e Osasco.

Fotos: reprodução