Alegretenses são os dois candidatos mais votados para Câmara Federal

O município de Alegrete vai ampliar destaque na Câmara Federal. A deputada Fernanda Melchionna/PSOL e o Tenente-Coronel Zucco/Republicanos tiveram expressiva votação para o congresso. Ela buscou reeleição e ele foi eleito para o primeiro mandato. Embora de lado opostos, os dois alegretenses devem dispensar uma atenção especial ao município.

A deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS) foi reeleita para a Câmara dos Deputados com 199.894 votos, um crescimento de 75% desde a última eleição em 2018, sendo uma das 50 mais votadas do Brasil em 2022. Em Porto Alegre, teve cerca de 91 mil votos, se consolidando como a 4ª do ranking de federais e a mulher mais votada para o cargo.

Alegretense reeleita segue no congresso e vai combater a desigualdade social

“Agradeço a cada uma das pessoas que confiaram no nosso trabalho. Nossa bancada se ampliou também na Assembleia Legislativa, tendo Luciana Genro como a segunda mais votada e a mulher com mais votos. A campanha foi um verdadeiro movimento que mobilizou o RS.

No segundo mandato como deputada federal, Fernanda pretende focar no combate à desigualdade social com a taxação das grandes fortunas, na aprovação da PEC 96, de sua autoria e já analisada na CCJ, que pretende proibir contigenciamento de verbas na Educação e na garantia de direitos para mulheres e trabalhadores.

A alegretense é graduada em biblioteconomia pela UFRGS e pós-graduada em História do Brasil pela FAPA/RS. É bancária licenciada do Banrisul, militante, feminista, socialista e internacionalista. Começou sua atuação no movimento estudantil, foi uma das fundadoras do PSOL e elegeu-se vereadora em Porto Alegre no ano de 2008, concorrendo à reeleição em 2012 e sendo a mais votada entre as mulheres eleitas.

Em 2016, foi a parlamentar mais votada da capital gaúcha, com mais de 14 mil votos. Em 2018, foi a mulher com mais votos no RS para deputada federal, feito que repete agora com aumento expressivo do número.

Quatro anos depois de ser o candidato a deputado estadual mais votado no Rio Grande do Sul, o alegretense Tenente Coronel Zucco/Republicanos, voltou a registrar números expressivos na eleição para deputado federal. Com 259.023 votos, cerca de 4,2% do total no estado, o candidato foi novamente o mais votado e agora representará o estado na Câmara dos Deputados.

“Estou muito feliz, não esperava tamanha votação. Isso me enche ainda mais de responsabilidade. Trabalhamos muito, com muito afinco. O voto é a esperança de cada cidadão gaúcho, então pretendo honrar cada um dos 259.023 gaúchos que votaram em mim”, disse.

Eleito à Câmara, alegretense trabalhará pelas reformas tributária, administrativa e política.

Em Brasília, Zucco, que atuou no Exército durante 26 anos, deverá dar atenção a pautas que marcaram sua atuação na Assembleia Legistlativa do RS nos últimos quatro anos. Apoiador do presidente Jair Bolsonaro, o tenente-coronel da reserva, defende as escolas cívico-militares e a facilitação de acesso a armas pela população, além de atuar na atenção a pacientes com câncer infantil.

O novo deputado federal é alegretense, graduado em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN). Aos 48 anos, Zucco fez campanha ao lado do candidato a governador Onyx Lorenzoni (PL), o mais votado no primeiro turno do RS, e do candidato ao senado Hamilton Mourão (Republicanos), eleito no estado. Seu colega de partido Gustavo Victorino também foi o líder de votação na disputa à Assembleia Legislativa neste ano.

“Nós respeitamos as ideias diferentes. A democracia é muito importante, a gente só espera que a nação entenda o que está em jogo, as propostas que estão em jogo. Não sou partidário de termos uma verdadeira guerra na política, mas entendo que hoje é uma polarização evidente pelas propostas que são apresentadas. De um lado, alguém que está no governo que passou por uma pandemia e entregou muito, com reformas, com entrega para os mais pobres, com auxílios também na saúde. E, do outro lado, aqueles que querem voltar ao poder”, avalia o militar, que em 2018 se elegeu pelo PSL, então partido do presidente Jair Bolsonaro.

O agora deputado federal diz que, além de reforçar o trabalho pelas propostas que apresentou como deputado estadual, trabalhará pelas reformas tributária, administrativa e política.

“Vamos realmente implementar propostas para as reformas que estão paradas no Congresso, esperamos atuar ao lado do presidente para que a gente avance com a reforma tributária, a reforma administrativa, e para que a gente fale sobre um apossível reforma política, já que temos tantos partidos que são verdadeiros balcões de negócios”, aponta.

Fotos: reprodução