Alegretenses são premiados na Nota Fiscal do Baita Chão pelo programa Nota Fiscal Gaúcha

Dos oito sorteados, seis são residentes em Alegrete, conforme informado pelo Secretário de Finanças do Município, José Luis Cáurio.

No primeiro sorteio, foram distribuídos valores em dinheiro, enquanto o próximo sorteio, programado para janeiro, oferecerá como prêmio um carro zero quilômetro. A participação no sorteio é automática para aqueles que se cadastram na Nota Fiscal Gaúcha.

Os contemplados no primeiro sorteio são:

Ligia Estivalet Bottaro – Alegrete – Bilhete 178.349 – Prêmio: R$ 1.000,00

José Estevam Pentedao dos Santos – Alegrete – Bilhete 164.340 – Prêmio: R$ 250,00

Douglas de Almeida Cardoso – Bagé – Bilhete 149.382 – Prêmio: R$ 250,00

Ana Rosa Guterees Vezzaro – Uruguaiana – Bilhete 183.558 – Prêmio: R$ 100,00

Nilva Pereira da Motta – Alegrete – Bilhete 98.593 – Prêmio: R$ 100,00

Cácia Simone de Souza Zotti – Alegrete – Bilhete 95.196 – Prêmio: R$ 100,00

Maria Guilherme Pedroso Lucas – Alegrete – Bilhete 155.838 – Prêmio: R$ 100,00

Rita Mara de Freitas Eggres – Alegrete – Bilhete 44.279 – Prêmio: R$ 100,00

Para concorrer, os contribuintes devem exigir a Nota Fiscal em cada compra, incluindo o CPF. O cadastro pode ser feito seguindo os passos abaixo:

Site: NFG.SEFAZ.RS.GOV.BR

Aba: Cidadão

Cadastre-se

Digitar o CPF e a Data de Nascimento

Criar uma Senha