Aberta a 8ª edição do Feirão Limpa Nome em Alegrete

O evento contou com a presença do vice-prefeito Jesse Trindade dos Santos, da secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Caroline Figueiredo, da presidente do Sindilojas, Vanessa Vargas, do diretor do Procon, Geferson Maidana Cambraia, do secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, Daniel Rosso, e do coordenador da Vigilância Sanitária e membro do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, Carlos Humberto Vasques.

Durante o evento, também foram apresentadas palestras para os alunos da Escola Estadual José Bonifácio ( Polivalente), com tema voltado para a educação financeira, ministrada pelos funcionários do Sicredi, bem como maneiras adequadas de educação alimentar.

Veja quais empresas aderiram à campanha: Caixa Econômica Federal, Sicredi, Banco Itaú, Banco do Brasil, Crefisa, Banco Santander, Farmácias São João, Joalherias Pampa, Rede Conesul Telecom, Lojas Becker, Izolan, Pompeia e Benoit. Maiores informações no Procon, pelos telefones 3961-1053 e 3426-2195 ou pelo celular 55-99149-9938.