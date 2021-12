Alegretenses vencem Copa de basquete em cadeira de rodas em Caxias do Sul

O time de basquete UniCo/Aspede foi campeão, no último final de semana, da 1ª Copa CACISG de basquete em cadeira de rodas, que aconteceu no Ginásio Vascão, em Caxias do Sul.

A competição, com organização do Cidef/UCS, contou com a participação de seis equipes do Rio Grande do Sul. Dois atletas de Alegrete defenderam a Aspede em mais uma competição.

Juliano Caiel e Eliandro Vizotto fizeram bonito em mais uma disputa e conquistaram mais um título de campeão. Organizado pelo time caxiense da Cidef, a Aspede de Santa Cruz do Sul triunfou para cima dos donos da casa na grande final.

A equipe dos Brothers assegurou a terceira colocação, numa bela competição, onde marcou a retomada das competições no Rio Grande do Sul, voltando esse ano com um novo formato de campeonato.

Fotos: reprodução