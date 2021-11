Além de ter um dos menores orçamentos, Infra também tem falta de servidores

No Demonstrativo da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO que foi apresentada a Câmara em tratativas durante a semana, o Orçamento Total para 2022 é de R$ 283.794.294,00. A maior fatia desse orçamento fica com a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, na ordem de R$ 72.737.702,00. Para o RPPS, o segundo aporte, R$ 52.928.076,00 e a Saúde em terceiro lugar com R$ 51.694.314,00. A peça orçamentaria de Alegrete, para o próximo ainda vai ter ajustes. Um do pedidos é que o trabalho de manutenção de estradas passe da Infra para Secretaria de Agricultura e Pecuária.

O que chamou a atenção dos vereadores e das lideranças de bairros foi a dotação para a Secretaria de Infraestrutura, com um orçamento de R$ 27.706.765,00. Como é uma Secretaria que depende só de recursos próprios, não recebe repasse do Governo Federal como a saúde e educação, a Infraestrutura depende da arrecadação da Prefeitura e daí a explicação para o montante aquém das necessidades da pasta.

Esse orçamento e um dos menores dentre as pastas do Executivo para uma secretaria que tem uma enorme demanda de trabalho. Ela cuida das estradas, ruas, parques, praças, cemitério, iluminação pública.

O Secretário Mario Rivelino Soares disse que realmente o orçamento para o tudo o que devem realizar é pouco, mas lembrou também de um outro problemas – a falta de servidores. Ele diz que para limpeza pública, por exemplo, se não fosse a mão de obra de apenados ( cerca de 20 homens) não poderiam fazer quase nada.

Acredita que isso só pode melhorar com concurso ou contratação que depende também de orçamento.

É muita demanda e com poucos operários temos que nos desdobar para fazer o máximo, atestou o Secretário.

A peça orçamentaria de Alegrete, para o próximo, ainda vai ter ajustes. Um das possibilidades é que o trabalho de manutenção de estradas passe da Infra para Secretaria de Agricultura e Pecuária. O que aliviaria, tanto em trabalho como a utilização de recursos da Secretaria que a grosso modo é pau para toda obra.