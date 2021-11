Regalado, a maior obra de infraestrutura de Alegrete, será concluída em dezembro

O prefeito Marcio Amaral, o vice Jesse Trindade acompanhados dos secretários municipais José Luiz Cáurio (Finanças), Rui Medeiros (Segurança), Mario Rivelino (Infraestrutura), Iara Caferatti (Promoção e Desenvolvimento Social) do engenheiro civil Alisson Meira Cooper, estiveram na tarde da sexta-feira (5) vistoriando as obras do Arroio Regalado juntamente com representantes da empresa Construtora Alegretense.

A Prefeitura pretende finalizar em dezembro a obra que iniciou em 2009 ainda na gestão do governo do ex-prefeito Erasmo, com 10 metas e cerca de R$ 13,9 milhões em investimentos.

A obra do Arroio Regalado envolve diversos bairros da cidade e conta com a avenida da Integração que terá 2.500 metros e interligará a Avenida Brás Faraco com a Rua Daltro, percorrendo os bairros Prado, Progresso, Vila Grande, Sepé Tiaraju, Vera Cruz e Joaquim Fonseca Milano com iluminação, ciclofaixa, duas faixas de rodagem, calçadas nos dois lados e estacionamento em um sentido.

O Valão das Américas, na avenida das Américas, será finalizado, com construção de conexões e plantio de árvores, que estão previstos no projeto. Três áreas de preservação também serão criadas. “A obras estão avançadas e esperamos entregar para nossa comunidade ainda em 2021. Não estamos medindo esforços”, enfatiza o prefeito.

O vice Jesse Trindade reconhece que a obra está em processo de finalização. “É a maior obra de infraestrutura da história de Alegrete. Foi iniciada no governo do prefeito Erasmo e temos muito compromisso de finalizá-la, porque ela é muito importante para Alegrete, infelizmente por questões legais, estava travada. Nós buscamos as melhores soluções e vamos entrega-la à nossa comunidade”, comenta.