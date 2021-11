Homem que já havia tentado matar companheira, volta a agredi-la de forma violenta

Share on Email

Uma mulher, de 44 anos, foi agredida de forma violenta pelo companheiro, de 45 anos, em Alegrete.

O casal reside no bairro Promorar e o homem teria chegado em casa embriagado e partido para cima da mulher que estava no quarto assistindo televisão. Ele desferiu vários socos na cabeça da vítima, puxou os cabelos e também feriu a boca dela com um soco.

O motivo teria sido em razão dele questionar o que a mulher teria feito na rua durante a tarde e, assim que ela respondeu que estaria “perambulando” já que ele estava jogando futebol, o homem teria se enfurecido. Ele a ameaçou caso soubesse que a vítima estaria o traindo. Ferida, a mulher procurou a Delegacia de Polícia solicitou Medidas Protetivas pois o acusado já teria tentado matá-la quando residiam em Salvador do Sul- RS.

O relacionamento do casal é de três anos e não há filhos do enlace.