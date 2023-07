Ministério Público afirma que primo encomendou sequestro e morte de Priscila

Share on Email

A pedido do Ministério Público, foi preso hoje o principal suspeito de ser o mandante dos crimes de extorsão mediante sequestro, homicídio e ocultação de cadáver de Priscila Leonardi, ocorridos na Vila Nova em Alegrete.

A Promotora Rochelle Jelinek, que conduz a investigação no Ministério Público, entendeu que há elementos suficientes para a imputação dos crimes ao suspeito, que é primo da vítima, e teria encomendado os crimes aos executores que a sequestraram, com o fim de obter vantagem financeira e patrimonial e se apossar de bens e valores da vítima, e com isso pediu sua prisão, cumprida na tarde de hoje.

A vítima, que foi sequestrada e desapareceu dia 20/junho, foi morta por espancamento e estrangulamento, e seu corpo, que tinha sido ocultado, foi encontrado dia 06/julho às margens do Rio Ibirapuitã.

A Investigação prossegue para desvendar as circunstâncias e todos os detalhes da execução dos crimes pelas pessoas contratadas pelo mandante, e não descarta a hipótese de participação de organização criminosa.

Se a populacao tiver mais informacoes que ajudem a elucidar o caso, podem contatar com a Promotoria para denunciar, até mesmo de forma anônima, pelo tel 3422-4783.