Alegrete se une para apoiar Matteus na busca pela final do BBB 24: evento no CTG Farroupilha

A partir das 19h, as portas do CTG estarão abertas para receber os apoiadores do participante, que terão a oportunidade de acompanhar a edição ao vivo do programa em um telão especialmente instalado para a ocasião. Também terá equipes auxiliando na votação.

O 21º paredão do BBB 24 foi formado após a vitória de Davi Brito na última prova do líder, iniciada na quinta-feira (12). Davi garantiu sua vaga na final, deixando Alane, Isabelle ou Matteus na berlinda. Com o ritmo acelerado do BBB Turbo, a formação do paredão ocorreu na noite de sexta-feira (12), e a eliminação está marcada para este domingo (14).

Luciane Amaral, mãe de Matteus, já está a caminho do Rio de Janeiro para acompanhar de perto a reta final do programa. Mesmo ausente, ela convoca todos os admiradores de Matteus a participarem do mutirão de votação. Neste momento, a hashtag #ForaIsabelle está sendo utilizada para indicar quem os fãs desejam eliminar da casa mais vigiada do Brasil, enquanto apoiam Alane, que esteve com o alegretense desde o primeiro momento e foi uma das pessoas que realmente percebeu a essência do rapaz, emocionando-o ao cantar a oração de São Francisco.

“Matteus lutou incansavelmente para chegar até aqui, e agora nós temos o poder de levá-lo à final. Por isso, é crucial que todos se mobilizem e votem em massa. O mutirão é fundamental para garantirmos a presença dele na final”, afirma Luciane.

Além da transmissão do programa e do mutirão de votação, o evento no CTG Farroupilha contará com algumas atrações para entreter os presentes, além de sorteio de prêmios, proporcionando uma noite de união e apoio àquele que representa tão bem a cultura gaúcha no cenário nacional.

Todos os alegretenses e simpatizantes estão convidados a participar deste momento de demonstração de força e apoio a Matteus Amaral, um verdadeiro representante do Rio Grande do Sul no Big Brother Brasil 24.