Algumas lojas ja estão com promoções de final de estação em Alegrete

Normalmente as promoções de estoques de verão de roupas e calçados iniciam na segunda quinzena de fevereiro.

Porém, muitas lojas já antecipam a venda de produtos, aguns com até 50% de desconto para tentar aumentar as vendas que nos meses de janeiro e fevereio caem muito em Alegrete. A cidade fica bem mais vazia, porque com as férias escolares e de empresas, muito viajam ou vão para o interior do Município.

É possível, se o consumidor tiver paciência para caminhar, que encontre produtos com bons preços. Por exemplo, blusas que valiam 60 reais estão pela metade do preço em algumas lojas. Calçados também baixaram, em média, 20%, mas alguns comentaram que ainda estão caros.

roupas em promoção

Já, conforme alguns empresários, para o final deste mês, ou início de março a previsão é que cheguem os modelos de outono- a chamada meia estação nas lojas aqui da cidade.