Incêndio destrói extensa área de campo em Alegrete

Na tarde de ontem(14), uma equipe dos Bombeiros atuou em um incêndio no interior do Município de Alegrete.

De acordo com informações, o sinistro foi no Subdistrito de São João, em uma estância. O combate foi realizado com água e também batedores. Para auxiliar a equipe dos Bombeiros, houve o apoio de máquinas agrícolas.

Ao total, queimaram cerca de 70 hectares de campo nativo. As altas temperaturas registradas nos últimos dias têm trazido não somente riscos à saúde, mas elevado as possibilidades de incêndio na região.

A situação de calor e estiagem é resultado do fenômeno La Ninã, que ocasiona secas na parte sul do País e grandes volumes de chuva na região norte.

Por esse motivo, todo cuidado é fundamental para evitar sinistros em vegetação e pastagens muito secas, pois o risco de fogo é aumentado e as chamas se alastram rapidamente.