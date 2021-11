Alimentos que aceleram o metabolismo e ajudam a queimar gorduras

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Não é de hoje que as pessoas procuram diversas formas para emagrecer, porém, algumas vezes, acabam errando na escolha dos alimentos para melhorar a alimentação.

O nosso corpo converte os alimentos em energia, processo chamado de metabolismo. Esse processo acontece há todo momento, mesmo quando estamos dormindo ou descansando, pois o corpo precisa de energia para manter suas funções vitais, como a respiração, por exemplo.

Essa função tem um papel importante no emagrecimento, pois quanto mais rápido o metabolismo, mais fácil torna-se perder peso e/ou medidas. Vários fatores influenciam o ritmo do metabolismo, inclusive a alimentação. Visto isso, alguns alimentos são termogênicos e aceleram esse processo, confira quais são eles:

• PIMENTA

Como possui capsaicina – substância que ajuda na termogênese – o aumento da temperatura corporal aumenta e junto com ele, o metabolismo.

• CHÁ VERDE

Origem asiática e muito conhecida ao redor do mundo. Essa planta contém epigalocatequina – substância que colabora com a perda de gordura na região abdominal – o que faz dele um ótimo aliado na hora da dieta.

• GENGIBRE

O consumo diário e consciente dessa raiz proporciona uma elevação no nível do metabolismo, atuando como termogênico e ajudando a queimar a gordura corporal.

• CANELA

Além de elevar a temperatura corporal, assim como os outros, ela ajuda na absorção da glicose pelas células, fazendo com que o pâncreas libere menos insulina e, consequentemente, acelere o metabolismo.

• PEITO DE PERU

Fonte de proteínas e com baixo teor de gordura, muito indicado para quem quer perder peso. A proteína ajuda o corpo a gastar mais energia durante a digestão, tendo impacto positivo no emagrecimento. Além disso, o peru é fonte de creatina e aminoácidos, que ajuda na fortificação do corpo.

• ATUM

Fonte de ácidos graxos ômega 3, que estimulam à produção de leptina – hormônio que está ligado a saciedade – favorecendo a perda de gordura.

• CLARA DE OVOS

Ótimo alimento quando o assunto é ganhar massa musculosa. Como é um alimento pesado, exige mais esforço na hora da digestão, o que faz com que o corpo gaste mais energia.

• ABACATE

Muitas pessoas pensam que o abacate engorda, mas estão enganadas. Essa fruta estimula o metabolismo a queimar gorduras, pois ele é rico em gordura monoinsaturado (gordura boa), que faz com que o corpo não acumule gordura.

Quando esse tipo de alimento é ingerido a temperatura corporal eleva e, consequentemente, acelera o metabolismo e quando isso acontece, o corpo precisa gastar mais energia para reequilibrar a temperatura. Para cada grau de elevação da temperatura, o metabolismo aumenta de 10% a 13% (queima de 100 a 130 calorias a mais que o normal). É óbvio que somente comer esses alimentos não irá fazer você emagrecer do dia para a noite, é preciso constância e disciplina, além da prática de atividades físicas.

Geovanna Valério Lipa