Alíquota única sobre diesel deverá reduzir preço do litro na bomba

Com a adoção de uma alíquota única de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços ( ICMS) para o diesel, os Estados calculam que poderão reduzir em R$ 0,21 o preço do litro do produto na bomba. Mas, por outro lado, os governos regionais argumentam que a política de preços da Petrobrás pode fazer com que haja novos aumentos ao consumidor final.

Em reunião nesta terça-feira(22), os governadores decidiram adotar a alíquota única de ICMS sobre o diesel com cobrança sobre o litro de combustível, e não mais sobre o valor final, após a aprovação de uma lei no Congresso sancionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro.

Os Estados decidiram adotar a alíquota uniforme para evitar o congelamento do imposto com base nos preços dos últimos cinco anos, medida de transição prevista no projeto. Os governadores resolveram questionar o dispositivo alternativo no Supremo Tribunal Federal.