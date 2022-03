Carreta, carregada de arroz, cai em vala na Avenida Gentil Carlesso

Share on Email

Mais um acidente com carreta, carregada de arroz, aconteceu na Avenida Gentil Carlesso, em Alegrete.

Segundo informações ao PAT, na semana passada, outra carreta caiu no mesmo local. Os produtores argumentam que ocorreu a troca de bueiros e a via ficou mais estreita, por esse motivo, quando os condutores vão realizar a curva, acabam caindo na vala.

O acidente, nesta manhã de domingo(27), provocou o vazamento de parte da carga de arroz na lateral da Avenida e trabalhadores estão realizando o transbordo da carga.

O veículo trafegava do interior do Município – Rincão do são Miguel, para industrias da cidade.