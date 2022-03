Exigência de passaporte vacinal continua em Alegrete

Share on Email

Na sessão ordinária da Câmara de Vereadores do dia 24, um grupo que é contra a exigência do passaporte vacinal para entrar em eventos e outras atividades, marcou presença na Câmara. Eles usaram faixas e bandeiras do Brasil.

Acreditam que o passaporte vacinal não garante que a pessoa esteja ou não com vírus e isso se torna inócuo, conforme, Alexandre Machado assessor do Deputado Ubiratã Sanderson ( PL).

O projeto que retira o passaporte vacinal é de autoria do vereador Vagner Fan que atesta que esse documento não garante em nada a saúde ou prevenção à contaminação, e sim devemos ter os cuidados e fazer os testes, se necessário.

A votação final apontou 8 votos a favor e 7 contra, portanto vai ficar como está, dependendo dos Decretos estaduais a respeito desse assunto.