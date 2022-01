Allan, peão da Campereada, sofreu grave acidente e precisa de ajuda

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Um menino apaixonado pelo tradicionalismo, pelo cavalo e por ajudar o próximo. Assim pode-se descrever um pouco do alegretense Alan Crescêncio Martins dos Santos de 14 anos.

O adolescente é peão no Piquete Alegretense e já foi por duas vezes peão da Campereada Internacional de Alegrete.

Mas essa pequena introdução é para narrar um episódio triste que aconteceu com o Alan. No último sábado(22), ele estava em seu cavalo, quando sofreu um grave acidente. O animal saiu em disparada e, em determinado momento, Alan caiu e chocou-se com a face em um moirão.

O resultado foram três fraturas no nariz, uma na face e uma fratura em um dos pulsos. O jovem tradicionalista vai precisar de cirurgia e, segundo a mãe, Aline Dilene Martins, passar por uma avaliação, neste dia, com um traumatologista e, na quinta-feira(27), com outro médico para avaliar a face.

A preocupação de Aline é devido a quantidade de sangue que acumula na boca do filho e, sem conseguir respirar pelo nariz, a opção é a boca, o que a deixa preocupada pela possibilidade dele se afogar. O pedido da mãe, era que se alguém pudesse auxiliar com o transporte para que ela possa levá-lo para os curativos, consultas e também alimentos. Pela dificuldade em se alimentar, tudo deve ser líquido.

A família reside na Zona Leste e não tem condições de arcar com despesas particulares de consultas para o adolescente. Também fica o apelo, se alguém tiver interesse em ajudar em relação a uma avaliação médica antes de quinta-feira.

“Meu filho foi muito bem atendido na UPA e o médico disse que não teria a necessidade de deixá-lo hospitalizado, até pela situação atual dessa onda de Covid, mas eu temo por ele, pois é muito sofrimento e tem esse calor acima da média. Os dois ventiladores que eu tenho estão com ele. Na ESF, o médico me encaminhou para uma Traumatologista Bucomaxilofacial , na quinta. Fico com medo”- disse Aline.

O radialista Gerson Brandolt, iniciou na tarde de ontem(24), uma campanha para ajudá-lo. Ele foi quem procurou a reportagem e iniciou toda a campanha em benefício do adolescente.

Veja o vídeo:

Pix CNPJ 23104758000175

O PAT fez contato com o Vereador Cléo Trindade, que ainda não tinha conhecimento, porém, se disponibilizou a auxiliar a família. Ele fez contato com a Secretária de Assistência Social, Iara Caferatti e com a Secretária de Saúde Haracelli Fontoura.

Ao falar com a Secretária Iara Caferatti, o PAT foi informado que, assim que soube da situação, a Secretária conversou com a Direção do hospital e, foi informada que o menino tem a avaliação médica nesta manhã com o traumatologista.

Uma assistente social foi até a residência de Aline e levou alimentos, que inclusive, a mãe ficou só com o necessário – disse a Secretária. Foi feito uma avaliação e foi disponibilizado o transporte para que Alan se deslocar às 7h até a Santa Casa de Alegrete. Iara Caferatti também acrescentou que a assistente social, Tainara, vai fazer contato com a profissional da mesma área na Santa Casa para o suporte da família , assim como, uma psicóloga vai acompanhar a mãe que está precisando de auxilio.

O contato da mãe é 55 99945-8288 – Aline.