Produtor, vítima das queimadas, descreve as perdas na propriedade

As perdas devido às queimadas ainda estão sendo contabilizadas e registradas pelos produtores.

Mais um produtor do Corredor Dos Abreu procurou a Delegacia de Polícia para descrever que perdeu mais de 5 mil metros de cerca, dois postes de energia e 500ha de campo destruídos pelo fogo. O estabelecimento rural ficou três dias sem energia e morreram em decorrência do fogo seis bovinos, sendo um boi, duas vacas, duas novilhas e um terneiro, além de uma grande quantidade de animais silvestres.

O produtor disse que visualizou as labaredas para o lado oeste por volta das 13h do dia 16 de janeiro. Ele retornou ao estabelecimento rural e as chamas ganharam força, sendo que ele conseguiu isolar a sede da fazenda com tratores e arados realizando aceiros. Os Bombeiros foram acionados, mas estavam em outra região, também, em combate ao fogo.