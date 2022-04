Alojamento de trabalhadores é arrombado no Bairro Kennedy

Homens que trabalham em uma empresa de engenharia em Alegrete, foram furtados na última semana, após o arrombamento do local onde residem.

Conforme ocorrência, as vítimas saíram cedo para realizarem um trabalho no interior da cidade e só retornaram para a casa onde estão alojados por volta das 18h. Assim que chegaram no endereço, perceberam que a porta da garagem estava danificada, já no interior, perceberam a falta de mochilas com roupas diversas, documentos e outros pertences pessoais.

Na residência há sistema de videomonitoramento e as imagens seriam repassadas ao setor de investigação da Polícia Civil. O fato ocorreu no bairro Kennedy, em Alegrete.